Во время глобального форума Гуманитарная инициатива «Аврора» призвала заполнить «гуманитарный вакуум»

Международные гуманитарные деятели и организации собрались на Диалогах «Аврора» в Берлине, прошедших 11 и 12 декабря, чтобы рассмотреть и обсудить решения самых насущных гуманитарных проблем нашего мира. Мероприятие под названием «Гуманизм в хрупком мире: партнерство ради перемен» было посвящено дискуссиям о продолжающемся кризисе беженцев, миграции, в том числе вынужденной, сценариям развития конфликтов и растущему популизму. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба фонда «Аврора».

Диалоги «Аврора», модератором которых выступил журналист-международник Ник Гоуинг, открылись приветственным словом Йоахима Рогалла, председателя правления и генерального директора Фонда имени Роберта Боша, и Рубена Варданяна, социального инвестора и предпринимателя, соучредителя Гуманитарной инициативы «Аврора». За обращением последовала беседа между редактором немецкого издания Der Tagesspiegel Доротеей Нолте и доктором Томом Катеной, о назначении которого председателем Гуманитарной инициативы «Аврора» было объявлено в первый день форума. Бывший ранее единственным врачом, постоянно проживавшим в Нубийских горах Судана, куда практически не доходит гуманитарная помощь, доктор Катена рассказал, что видел своими глазами, как военные конфликты уничтожают сообщества. Он также пояснил, что личный опыт помог ему лучше понять необходимость выстраивания прочных связей между гуманитарными активистами и теми, кто пострадал от гуманитарных кризисов.

Во время первой дискуссии, озаглавленной «Мир под давлением», участники обсуждения осудили постоянно увеличивающееся давление на тех, кто занимается гуманитарной деятельностью. Член немецкого парламента Джем Оздемир подчеркнул, что европейским демократиям угрожает рост нелиберальных режимов. «Либеральным демократиям грозит опасность, – отметил Оздемир. – К сожалению, все большему числу стран угрожают нелиберальные режимы. Это мы допустили то, что происходит сейчас в мире. И мы же можем это остановить. Одна страна не может все изменить, но ЕС это вполне под силу».

Второй день Диалогов «Аврора» открылся дискуссией «Гуманизм в хрупком мире». Вольфганг Ишингер, председатель Мюнхенской международной конференции по безопасности и бывший посол Германии в США и Соединенном Королевстве, призвал все государства выступать против несправедливости. «Германия и ЕС продемонстрировали ужасающую неспособность справиться с худшим гуманитарным кризисом последних десятилетий – войной в Сирии, – заявил он. – Мы сделали вид, что нас это не касается. Но даже если вы отвернулись, вы все равно виновны. Если вы можете что-то изменить, но бездействуете, то вы виновны». Господин Ишингер также добавил: «Мы видим, что обесценивание международного права и следующий за этим подрыв доверия уже привели к чудовищным последствиям. Нам необходимо переосмыслить международные законы таким образом, чтобы они защищали людей и граждан, а не диктаторов». Участники дискуссии также подчеркнули, что в международном праве приоритет должен быть отдан безопасности человека и что европейские страны больше не могут оставаться в стороне, пока по всей Европе происходят гуманитарные катастрофы.

Рубен Варданян, соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора», сказал, что главным современным вызовом является равнодушие. «Мы живем в мире, где все больше наблюдается поляризация, вызванная недостатком доверия и ложной информацией, – заметил он. – В современном обществе становится все важнее сотрудничать с другими, создавая окружение, которому можно доверять. Личные связи являются ключевыми, и потому я невероятно рад видеть, что в этом году Диалоги «Аврора» вновь собрали вместе выдающихся гуманитарных деятелей, чья работа безупречна. Спасибо, что вы присоединились к движению «Авроры», что дарите надежду людям и помогаете сохранить будущее человечества».

В завершение Диалогов «Аврора» доктор Том Катена обратился к собравшимся с проникновенным призывом к действиям, в котором упомянул миссию Гуманитарной инициативы «Аврора», опирающейся на исторический опыт Геноцида армян при поддержке современных героев, спасающих тех, кто остро нуждается в гуманитарной помощи, и продолжающих международную эстафету добра. Том Катена заявил: «Армяне прошли путь от жертв до доноров гуманитарной помощи, и сообществу «Авроры» следует поступать также: решать гуманитарные проблемы и заполнять “гуманитарный вакуум”».

Диалоги «Аврора» в Берлине были организованы совместно с инициативой Global Perspectives, Министерством иностранных дел Германии, «Фондом Роланда Бергера», Фондом имени Роберта Боша, EY и ЮНИСЕФ.

Премия «Аврора» (Aurora Prize for Awakening Humanity) – это международная гуманитарная награда, созданная, чтобы воздать должное современным героям и их исключительному вкладу в дело спасения человеческих жизней в критических ситуациях, а также продвижения идей гуманизма. Премия вручается от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям. В период с 2015 по 2023 год (в память о восьмилетнем Геноциде армян, продолжавшемся с 1915 по 1923 год,) лауреат премии «Аврора» будет ежегодно удостаиваться гранта в размере 100 тысяч долларов. Он также получит уникальную возможность продолжить благотворительную эстафету, номинировав вдохновившие его самого на гуманитарную деятельность организации на награду в размере 1 млн долларов.Международная гуманитарная инициатива «Аврора», созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, стремится дать современным героям возможность и дальше помогать остро нуждающимся в гуманитарной помощи людям по всему миру, продолжая тем самым глобальную эстафету добра. Гуманитарная инициатива «Аврора» – это благодарность, воплощенная в действии. Инициатива рассчитана на восемь лет (с 2015 по 2023 год, в память о Геноциде армян 1915-1923 годов). Она будет поддерживать и продвигать глобальные проекты, создатели которых с риском для себя спасают самых уязвимых членов нашего общества. Этот замысел будет реализован через программы Гуманитарной инициативы «Аврора»: премию «Аврора», Диалоги «Аврора», Гуманитарный индекс «Аврора», Проекты благодарности и инициативу 100 LIVES. Международная гуманитарная инициатива «Аврора» — филантропический проект Вартана Грегоряна, Нубара Афеяна и Рубена Варданяна, который привлек уже более 440 новых соратников и партнеров. Председатель «Авроры», доктор Том Катена, опирается на свой личный опыт в качестве врача, ветерана, гуманитарного деятеля и лауреата премии «Аврора» 2017 года, чтобы донести до глобальной аудитории суть концепции благодарности в действии. «Аврора» рада каждому, кто разделяет нашу преданность человечеству.

Гуманитарная инициатива «Аврора» представлена тремя организациями: Aurora Humanitarian Initiative Foundation, Inc. (Нью-Йорк, США), 100 Lives Foundation (Женева, Швейцария) и IDeA Foundation (Ереван, Армения).

Гуманитарная инициатива «Аврора» опирается на накопленный армянами опыт, создавая глобальное движение, цель которого – вдохновить каждого из нас защищать человечество и спасать жизни. В Отборочную комиссию премии входят высокопоставленные лица со всего мира, а программы «Авроры» охватывают все континенты. Совместно с другими проектами, «Аврора» помогает спасать жизни людей более чем в 12 странах на пяти континентах. Студенты из девяти стран получают от «Авроры» стипендии, значение которых трудно переоценить. Благодаря проходящим в мировых столицах Диалогам «Аврора» у специалистов по гуманитарным вопросам, общественных деятелей и влиятельных людей есть возможность обсудить насущные проблемы, от решения которых зависит будущее всего человечества. С момента создании премии в 2015 году на нее было прислано около 2200 заявок на более чем 20 языках из 125 стран. Всего за последние несколько лет было рассмотрено 1399 кандидатов. Одиннадцать из них стали героями «Авроры».