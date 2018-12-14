Пассажирский "Боинг-737" получил повреждения носовой части при посадке в аэропорту Тихуаны в Мексике, сообщает в пятницу Bloomberg; предположительно, самолет столкнулся с дроном.

"Боинг" выполнял внутренний рейс из Гвадалахары в Тихуану. Незадолго до приземления экипаж услышал звук сильного удара и попросил командно-диспетчерский пункт проверить, не поврежден ли нос,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Несмотря на нештатную ситуацию, посадка прошла нормально, никто из пассажиров не пострадал.

Авиационные власти Мексики начали расследование инцидента.