Parisien: еще один брат страсбургского стрелка задержан в Алжире

Полиция Алжира задержала брата Шерифа Шекатта, совершившего нападение на прохожих в центре Страсбурга во вторник. Об этом сообщила в пятницу газетаLe Parisien.

По ее данным, 34-летний Сами Шекатт находится в списке особо опасных преступников (списке S), и полиция подозревает, что он мог принимать непосредственное участие в организации нападения. Отмечается, что мужчина отправился в Алжир незадолго до трагических событий,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее сообщалось, что отец и мать, а также двое братьев 24-летнего Шерифа Шекатта были задержаны после того, как он устроил стрельбу во вторник вечером в непосредственной близости от рождественской ярмарки в Страсбурге. По информации Le Parisien, трое из его родственников по-прежнему находятся под стражей. Позже полиция задержала пятого человека, который, предположительно, укрывал в своей квартире страсбургского стрелка непосредственно перед осуществлением нападения.