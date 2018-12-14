Известны участники 1/16 финала Лиги Европы

Завершился групповой этап Лиги Европы, и уже известны участники 1/16 финала. Как передает «Арменпресс», прошли команды «Вильярреал» и австрийский «Рапид», из группы H – франкфуртский «Айнтрахт» и итальянский «Лацио», из группы I – бельгийский «Генк» и шведский «Мальме», из группы J – испанская «Севилья» и российский «Краснодар», из группы К – киевское «Динамо» и французский «Ренн», из группы L – лондонский «Челси» и белорусский БАТЭ. Из группы А в плей-офф вышли немецкий «Байер» и швейцарский «Цюрих», из группы B – австрийский «Зальцбург» и шотландский «Селтик», из группы C – российский «Зенит» и чешская «Славия», из группы D – загребское «Динамо» и турецкий «Фенербахче».

Жеребьевка состоится 17-го декабря.

В заключительном туре «Арсенал» в Лондоне обыграл «Карабах» со счетом 1:0 благодаря голу французского форварда Александра Ляказетта. Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян остался в запасе.

Набравшая 16 очков команда Унаи Эмери заняла первое место в группе Е, с 13-ю очками со второго места в плей-офф пробился португальский «Спортинг».

В группе F автором сюрприза стал греческий «Олимпиакос», который со счетом 3:1 победил итальянский «Милан» и с 10-ю очками занял второе место, завоевав путевку в 1/16 финала. Первое место еще в предыдущем туре обеспечил себе испанский «Бетис».

Лига Европы, групповой этап, 6-й тур



Группа A



«Лудогорец» (Болгария) - «Цюрих» (Швейцария) – 1:1



«АЕК Ларнака» (Кипр) - «Байер» (Германия) – 1:5



Группа B



«Селтик» (Шотландия) - «Зальцбург» (Австрия) – 1:2



«Лейпциг» (Германия) - «Русенборг» (Норвегия) – 1:1



Группа C



«Славия» (Чехия) - «Зенит» (Россия) – 2:0



«Копенгаген» (Дания) - «Бордо» (Франция) - 0:1



Группа D



«Спартак» (Трнава, Словакия) - «Фенербахче» (Турция) – 1:0



«Динамо» (Загреб, Хорватия) - «Андерлехт» (Бельгия) - 0:0



Группа E

«Арсенал» (Англия) - «Карабах» (Азербайджан) – 1:0«Спортинг» (Португалия) - «Ворскла» (Украина) – 3:0Группа F«Дюделанж» (Люксембург) - «Бетис» (Испания) - 0:0«Օлимпиакос» (Греция) - «Милан» (Италия) – 3:1.