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Гимнасты Давтян и Хачатрян завоевали медали на соревнованиях на Кубок Воронина


Двое представителей сборной Армении - гимнасты Давтян и Хачатрян завоевали медали на соревнованиях на Кубок Воронина. Как передает «Арменпресс», Артур Давтян занял первое место в соревнованиях на коне, второе место – на кольцах и третье – в вольных упражнениях.

Гагик Хачатрян завоевал золото среди молодежи на коне.


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