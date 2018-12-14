Двое представителей сборной Армении - гимнасты Давтян и Хачатрян завоевали медали на соревнованиях на Кубок Воронина. Как передает «Арменпресс», Артур Давтян занял первое место в соревнованиях на коне, второе место – на кольцах и третье – в вольных упражнениях.

Гагик Хачатрян завоевал золото среди молодежи на коне.