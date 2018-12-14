В Ереване стартовалo первенство по волейболу среди 15-летних
В Ереване стартовало первенство по волейболу среди 15-летних спортсменов стран Восточной Европы. Как передает «Арменпресс», в первом туре сборная Армении сыграла со сборной Латвии и проиграла со счетом 0:3.14-го декабря состоятся игры второго тура.
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