В Ереване стартовалo первенство по волейболу среди 15-летних

В Ереване стартовало первенство по волейболу среди 15-летних спортсменов стран Восточной Европы. Как передает «Арменпресс», в первом туре сборная Армении сыграла со сборной Латвии и проиграла со счетом 0:3.

14-го декабря состоятся игры второго тура.