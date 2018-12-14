Время в Ереване: 11:07:36,   14 Декабрь

В Ереване стартовалo первенство по волейболу среди 15-летних


В Ереване стартовало первенство по волейболу среди 15-летних спортсменов стран Восточной Европы. Как передает «Арменпресс», в первом туре сборная Армении сыграла со сборной Латвии и проиграла со счетом 0:3.

14-го декабря состоятся игры второго тура.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации