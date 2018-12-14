КРОУ одобрила инвестиционную программу «Газпром Армения» на 2019-2021 годы

Комиссия по регулированию общественных услуг на заседании 14 декабря обсудила вопросы, связанные с уточнениями в инвестиционной программе ЗАО «Газпром Армения» на 2018 год и одобрением инвестиционной программы на 2019-2021 годы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Комиссии по регулированию общественных услуг.

Обсудив упомянутые вопросы, Комиссия по регулированию общественных услуг решила одобрить уточнения в инвестиционной программе компании «Газпром Армения», а также ее инвестиционную программу на сумму в 29598,4 млн драмов на 2019-2021 годы.