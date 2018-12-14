Парламент Ирландии одобрил законопроект, легализующий аборты

Парламент Ирландии одобрил законопроект, разрешающий искусственное прерывание беременности, сообщает газета Irish Times.

В мае данный вопрос был вынесен в Ирландии на референдум. Несмотря на то, что в католической Ирландии отношение к проблеме традиционно было консервативным, за легализацию абортов тогда высказались 66,4% проголосовавших и только 33,4% - против,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно новому закону, жительницы Ирландии могут беспрепятственно сделать аборт до срока беременности, не превышающего 12 недель. Прервать беременность после этого периода можно только по медицинским показаниям: в частности, если существует угроза жизни или здоровью женщины.