Сотрудники Национальной библиотеки ищут в Стамбуле армянские книги и оцифровывают их

Сотрудники Национальной библиотеки Армении ищут в Стамбульской библиотеке армянские книги, с тем чтобы оцифровать их. Об этом в беседе с «Арменпресс» рссказал директор Национальной библиотеки Армении Тигран Заргарян.

По его словам, европейские источники были для них доступны, турецкие же были всегда закрыты, однако сейчас сотрудники Национальной библиотеки Армении сотрудничают со Стамбульской библиотекой, и в этом вопросе им оказал содействие Фонд «Грант Динк». Сотрудники Национальной библиотеки Армении уже полтора года, как ищут в Стамбульской библиотеке армянские книги, и уже нашли 100 изданий, ранее неизвестных. Это издания 1800-х, и их обнаружение очень важно для специалистов, поскольку большинство принадлежит перу местных авторов.

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Анна Григорян