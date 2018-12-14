Кире Найтли вручили Орден Британской империи

Британская актриса Кира Найтли стала офицером Ордена Британской империи за благотворительную и театральную деятельность. Об этом сообщается в Twitter Букингемсого дворца.

Награду ей вручил наследник британского трона принц Уэльский Чарльз. Актриса пришла на торжественную церемонию во дворец в костюме лимонного цвета и элегантной шляпке от Chanel,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Найтли была удостоена награды как за заслуги в двух сферах: за достижения в области кинематографического и театрального искусств, в том числе за участие в таких фильмах как "Гордость и предубеждение" (Pride & Prejudice, 2005), "Анна Каренина" (Anna Karenina, 2012), "Игра в имитацию" (The Imitation Game, 2014), а также за благотворительную деятельность с учетом ее активного участия в работе на организации Oxfam и Water Aid.