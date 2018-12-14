Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 09:30 14-го декабря на дорогах в Армении – Горис-Сисиан, Артик-Арагац, Веди-Ланджар, на участке «Зангер», в Джермуке, Сараване и на перевале Варденяц - местами гололед.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, на участке дороги от Севанского полуострова до Дилижанского туннеля – метель.

По данным, полученным из агентства ЧС МВД Грузии автомобильная дорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств. На Российской стороне образовались пробки.

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Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками. Для получения оперативной информации о состоянии дорог можно осведомиться как на сайте Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении(, а также ard.am), так и позвонив по номеру круглосуточной справочной (010) 56-25-33.