Страсбургский стрелок убит в ходе полицейской операции

Шериф Шекатт, который подозревался в вооруженном нападении на посетителей рождественского рынка в Страсбурге, в ходе которого погибли три человека и пострадали 13, убит в четверг вечером недалеко от границы с Германией. Об этом заявил глава французского МВД Кристоф Кастанер.

Как сообщают французские СМИ, Шекатт был застрелен в ходе полицейской операции, начавшейся примерно в девять вечера по местному времени,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Это произошло примерно в двух километрах от места нападения, которое подозреваемый совершил во вторник.

Как сообщает France Info, его обнаружили на складе в районе Мено, соседствующим с Нейдорфом, где его видели в последний раз.

в поисках преступника участвовали 720 сотрудников полиции и других силовых структур. В поисковой операции была задействована и полиция Германии.