Европейские индексы - 13-12-18

МОСКВА, 14 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.04% и составил 10924.70 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.26% и составил 4896.92 пункта, британский FTSE снизился на 0.04% и составил 6877.50 пункта, а российский RTSI вырос на 0.32% и составил 1129.35 пункта.