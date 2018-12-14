Цены на цветные металлы - 13-12-18

ЛОНДОН, 14 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 13 декабря были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.05% и составила 1937.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.19% и составила 6144.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.33% и составила 1975.50 долларов США, цена на никель снизилась на 0.87% и составила 10780.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.26% и составила 19225.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.56% и составила 2590.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 55250.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.