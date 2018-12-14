Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события

Предстоящие новости:

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 14-го декабря, состоится заседание СМИД ОЧЭС в Баку. Армению на заседании Совета министров иностранных дел ОЧЭС представит начальник управления многостороннего и двустороннего экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Ашот Кочарян.

На встрече будут рассмотрены, в том числе, вопросы экономического сотрудничества, транспорта, энергетики, сельского хозяйства. ОЧЭС объединяет 12 стран: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдавию, Россию, Румынию, Сербию, Турцию и Украину. Ряд государств и международных структур имеют в организации статус наблюдателя.

В отделенииии Аван и Нор-Норк ереванского суда общей юрисдикции продолжается рассмотрение вопроса меры пресечения в отношении бывшего вице-премьера Армении Армена Геворгяна. Особая следственная служба ходатайствовала об аресте Геворгяна. Сегодня суд огласит свое решение.

Сегодня, 14-го декабря, состоится пресс-конференция исполнительного директора Всеармянского фонда “Айастан” Айкака Аршамяна.

В Национальной детской библиотеке имени Хнко-Апера сегодня, 14-го декабря, состоится Ярмарка детско-юношеской литературы, посвященная 100-летию ИА “Арменпресс”, 85-летию Национальной детской библиотеки имени Хнко-Апера и 25-летию издательства “Эдит принт”.

В Институте геологических исследований НАНА сегодня, 14-го декабря, состоится церемония погашения марки на тему “Флора и фауна Древнего мира: динозавры”.

В ВАБС сегодня, 14-го декабря, состоится Фотовыставка, посвященная жизни и борьбе за выживание животных.

В зале имени Чаренца ЕГУ сегодня, 14-го декабря, состоится Научная конференция, посвященная 200-летию мецената Мкртича Санасаряна.

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