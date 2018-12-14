Грант Мелкумян отстает от лидеров на очко

Член сборной Армении по шахматам Грант Мелкумян сыграл вничью с амглийским шахматистом в 5-м туре на турнире London chess classic FIDE open. Как передает «Арменпресс», Грант Мелкумян на одно очко отстает от лидеров.

London chess classic FIDE open состоит из 9 туров, турнир завершится 16-го декабря.