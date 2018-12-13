Время в Ереване: 11:07:36,   14 Декабрь

Валерий Семериков поздравил и.о.премьер-министра Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах Армении


И.о. генсека ОДКБ Валерий Семериков поздравил и.о.премьер-министра Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах Армении. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении. В поздравительной телеграмме Семерикова, в частности, отмечается:

«Уважаемый Никол Воваевич, позвольте искренне поздравить Вас с успешным проведением внеочередных парламентских выборов. Высокой уровень организации избирательного процесса, подготовки к голосованию и ответственность политических сил свидетельствуют о приверженности армянского народа демократическим идеалам.

Безоговорочная поддержка, выраженная избирателями в отношении возглавляемого Вами блока «Мой шаг», убедительное доказательство  доверия к заявленным Вами реформам в Армении, а также доказательство готовности активного участия в них, которая есть у подавляющего большинства граждан Армении.

Убеждены, что что правительство Армении продолжит активную работу по укреплению ОДКБ и сохранению реальных партнерских отношений между членами Организации.

Примите мои наилучшие пожелания. Желаю Вам успехов на ответственной работе, здоровья и личного счастья».


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации