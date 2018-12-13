Генрих Мхитарян не заявлен в стартовый состав лондонского «Арсенала» на матче против «Карабаха»

Стал известен стартовый состав лондонского «Арсенала» на матч заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы против «Карабаха». Как передает «Арменпресс», полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян начнет матч на скамейке запасных.

«Арсенал»: Мартинес, Дженкинсон, Сократис, Косельни, Мэйтленд-Найлз, Эль-Ненни, Уиллок, Сака, Озил, Ляказетт, Нкетиа.

Матч состоится в Лондоне и начнется в полночь по ереванскому времени.