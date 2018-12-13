За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 39 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 12 и 13 декабря сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 39 случаев преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 9 случаев причинения телесных повреждений, 6 случаев побоев, 5 случаев кражи личного имущества, 4 случая мошенничества, 3 случая угрозы убийством, по 2 случая незаконной вырубки деревьев и служебного подлога или служебной халатности, по 1 случаю похищения человека, кражи государственного или общественного имущества, присвоения или растраты, злоупотребения должностными полномочиями, угрозы умышленным уничтожением имущества, нарушения неприкосновенности жилища, фальсификации выборов или результатов голосования или направления избирателя.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 4 случая кражи личного имущества, 1 случай квартирной кражи, найдены 3 человека, находящихся в розыске, еще пятеро явкой с повинной обратились в полицию.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 15 ДТП: 1 человек погиб, 15 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.