Премьер-министра Грузии поздравил Никола Пашиняна с убедительной победой блока «Мой шаг» на выборах

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра, глава правительства Грузии поздравил Никола Пашиняна с проведением внеочередных парламентских выборов в Армении на высоком уровне и убедительной победой блока «Мой шаг». Премьер-министр Грузии пожелал Николу Пашиняну и правительству Армении успехов в дальнейшей деятельности и реализации программ, направленных на экономическое развитие Армении. Как сообщилив пресс-службе аппарата премьер-министра, глава правительства Грузии поздравил Никола Пашиняна с проведением внеочередных парламентских выборов в Армении на высоком уровне и убедительной победой блока «Мой шаг». Премьер-министр Грузии пожелал Николу Пашиняну и правительству Армении успехов в дальнейшей деятельности и реализации программ, направленных на экономическое развитие Армении.

Никол Пашинян поблагодарил Мамуку Бахтадзе за поздравления и выразил уверенность, что правительства Армении и Грузии продолжат эффективное сотрудничество во имя развития дружественных отношений и благополучия двух народов.