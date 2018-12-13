Премьер-министра Грузии поздравил Никола Пашиняна с убедительной победой блока «Мой шаг» на выборах
19:54, 13 Декабрь, 2018
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра, глава правительства Грузии поздравил Никола Пашиняна с проведением внеочередных парламентских выборов в Армении на высоком уровне и убедительной победой блока «Мой шаг». Премьер-министр Грузии пожелал Николу Пашиняну и правительству Армении успехов в дальнейшей деятельности и реализации программ, направленных на экономическое развитие Армении.
Никол Пашинян поблагодарил Мамуку Бахтадзе за поздравления и выразил уверенность, что правительства Армении и Грузии продолжат эффективное сотрудничество во имя развития дружественных отношений и благополучия двух народов.