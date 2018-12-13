Николай Басков удивлен своим появлением в комиксе Marvel
19:50, 13 Декабрь, 2018
Народный артист России Николай Басков не знал о том, что соответствующий ему персонаж появлялся в комиксах компании Marvel. Как передает Арменпресс, об этом певец сообщил в четверг ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что пользователи соцсетей обнаружили в комиксе 2012 года "Черная Вдова: Холодный прием" персонажей Николая Баскова и Веры Брежневой. Героя Баскова называют "одним из лучших теноров мира" и хвалят его выступление в Кремлевском дворце.
"Я не очень большой знаток комиксов, я в этом не очень разбираюсь и не увлекаюсь. Но знаю, что это очень популярно. Признателен, что меня выбрали, польщен, но эта тема не является для меня важной", - сказал Басков.