Николай Басков удивлен своим появлением в комиксе Marvel

Ранее СМИ сообщили, что пользователи соцсетей обнаружили в комиксе 2012 года "Черная Вдова: Холодный прием" персонажей Николая Баскова и Веры Брежневой. Героя Баскова называют "одним из лучших теноров мира" и хвалят его выступление в Кремлевском дворце.

"Я не очень большой знаток комиксов, я в этом не очень разбираюсь и не увлекаюсь. Но знаю, что это очень популярно. Признателен, что меня выбрали, польщен, но эта тема не является для меня важной", - сказал Басков.