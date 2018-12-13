Посол Армении вручил верительные грамоты президенту Сирийской Арабской Республики

Посол Армении в Сирии Тигран Геворгян 11 декабря вручил верительные грамоты президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду (Bashar al-Assad).

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, Геворгян вручил верительные грамоты президенту Сирии, после чего состоялась беседа с президентом Асадом, заместителем премьер-министра Валидом аль Муаллемом и министром по вопросам президента Мансуром Аззамом.

Приветствуя новоназначенного посла Армении, президент Башар Асад пожелал ему успехов в его важной и ответственной миссии. Президент САР подчеркнул, что отношения с Арменией всегда имели большое значение для Сирии, и Армения в лице ее посла будет пользоваться полной и безоговорочной поддержкой сирийских властей в любом вопросе.

Выразив благодарность за теплый прием и добрые пожелания, посол Геворгян пообещал не жалеть усилий для укрепления и углубления армяно-сирийских дружеских отношений.

На встрече был обсужден ряд других вопросов.