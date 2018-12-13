Вопрос о назначении генсека ОДКБ не решен: пресс-секретарь и.о. премьер-министра опроверг заявление Назарбаева

"Подтверждаю уже сказанное – 6 декабря во время заседания Высшего экономического совета ЕАЭС вопрос назначения главного генсека ОДКБ не решался и не мог решиться, так как заседания Организации не было", - сказал Егоян.

Он подтвердил позицию Армении - вопрос должен решиться консенсусом, в ходе предстоящей официальной встречи в рамках ОДКБ.

Белорусский лидер Александр Лукашенко 6 декабря после заседания Высшего Евразийского экономического совета заявил журналистам, что сторонам удалось договориться по механизму назначения генсека ОДКБ, им может стать "белорусский представитель".

Ранее Назарбаев выразил поддержку Станиславу Засюв качестве кандидата на пост генерального секретаря ОДКБ. Он заявил, что в Санкт-Петербурге главы государств-участниц структуры приняли решение поддержать предложенную Александром Лукашенко кандидатуру Зася. Назарбаев также заявил, что белорусский кандидат обладает всеми необходимыми навыками и знаниями для работы на этом посту.