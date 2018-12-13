Никол Пашинян принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Латвийской Республики

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян сегодня принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Латвийской Республики в Республике Армения Ингриду Левренце (резиденция в Тбилиси).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, исполняющий обязанности премьер-министра поздравил посла с назначением и пожелал ей успехов. Никол Пашинян отметил, что Армения придает большое значение расширению двусторонних связей с Латвией, а также углублению сотрудничества в рамках Европейского Союза. В этом контексте исполняющий обязанности премьер-министра подчеркнул важность ратификации парламентом Латвии Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом. Коснувшись происходящих в нашей стране изменений, Никол Пашинян подчеркнул, что Армения движется путем развития демократии и придает важность сближению отношений со всеми партнерами.

Новоназначенный посол Латвии поблагодарила исполняющего обязанности премьер-министра и заверила, что приложит максимум усилий для углубления связей между двумя странами. Она отметила, что как член Европейского Союза Латвия готова поделиться с Арменией опытом сотрудничества с ЕС и поддержать ее в этом процессе. По словам Ингриды Левренце, необходимо также активно работать над полной реализацией существующего в сферах двустороннего торгового оборота, образования, информационных технологий, культуры и других отраслях потенциала.

Коснувшись возможностей роста торгового оборота между двумя странами, исполняющий обязанности премьер-министра отметил, что правительство поощряет иностранные инвестиции в различные сферы экономики Армении: информационные и высокие технологии, сельское хозяйство, промышленность и туризм. Никол Пашинян коснулся реформ по улучшению бизнес-средю, совершенствованию налогового законодательства и защите инвестиций, а также предложил послу представить латвийским бизнесменам инвестиционные возможности Армении.

Собеседники также обменялись мнениями по региональным вопросам, урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Ингрида Левренце также поздравила Никола Пашиняна с успешным проведением внеочередных парламентских выборов.