Предстоящие на 14 декабря мероприятия
18:19, Декабрь 13, 2018
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12:35, 11.12.2018
Этнограф не думает, что явка на парламентских выборах была низкой
11:24, 04.10.2018
Госдолг Армении проявляет тенденцию к уменьшению
- 21:43 За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 39 случаев преступлений
- 21:38 Предстоящие на 14 декабря мероприятия
- 21:32 Спасатель Эрик Минасян признан человеком года в Твери
- 21:24 Россия желает, чтобы это урегулирование нагорно-карабахского конфликта состоялось на справедливой и обоюдно приемлемой основе: Лавров
- 21:06 Прах писателя Андрея Битова захоронят в Санкт-Петербурге 22 декабря
- 20:26 В Армении есть труднопроходимые автодороги
- 19:54 Премьер-министра Грузии поздравил Никола Пашиняна с убедительной победой блока «Мой шаг» на выборах
- 19:50 Николай Басков удивлен своим появлением в комиксе Marvel
- 19:23 Посол Армении вручил верительные грамоты президенту Сирийской Арабской Республики
- 19:07 Вопрос о назначении генсека ОДКБ не решен: пресс-секретарь и.о. премьер-министра опроверг заявление Назарбаева
- 18:56 Состоялась презентация нового официального сайта МИД Арцаха и фильма об Арцахе
- 18:32 Никол Пашинян принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Латвийской Республики
- 18:21 Никол Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Ливана
- 18:19 Предстоящие на 14 декабря мероприятия
- 17:50 Стороны йеменского конфликта согласились вывести войска из Ходейды
- 17:44 Работающие люди не делятся на партии: Айк Марутян представил нового руководителя административного района Аван
- 17:40 Решение суда по вопросу ареста Армена Геворгяна будет озвучено 14 декабря
- 17:37 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-12-18
- 17:36 Азиатские индексы - 13-12-18
- 17:26 В Грузию не впустили иранских бизнесменов - конференция сорвана
- 17:20 В числе пострадавших при крушении поезда в Анкаре нет граждан Армении либо лиц армянской национальности: МИД
- 16:53 В МИД Британии осудили развитие Ираном ракетной программы
- 16:44 На очередном заседании парламента Республики Арцах состоялся первый этап обсуждения госбюджета на 2019 год
- 16:26 Трамп отменил рождественский прием для прессы в Белом доме
- 16:10 В Испании открылась выставка работ Бэнкси
- 16:05 Добыча нефти в Саудовской Аравии в ноябре достигла исторического рекорда
- 16:00 Армия Израиля взяла под контроль въезды и выезды из Рамаллы
- 15:56 Состоялась встреча Бако Саакяна с НиколомПашиняном
- 15:53 Правительство приняло решение о частичном возмещении платы за учебу сирийских студентов-армян
- 15:49 Никол Пашинян начертил задачи правительства: поощрение инвестиций, развитие армии, сокращение бедности
- 15:34 Apple построит кампус в Остине за $1 млрд и откроет новые офисы в ряде городов США
- 15:00 Добыча нефти в Иране достигла минимума с 2016 года
- 14:53 Обоснование следственного органа: нахождение Армена Григоряна на свободе будет препятствовать следствию
- 14:50 Мария Захарова видит огромный потенциал для развития армяно-российских отношений
- 14:47 Китай сообщил о договоренности устранить ряд торговых противоречий с США
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