Работающие люди не делятся на партии: Айк Марутян представил нового руководителя административного района Аван

Мэр Еревана Айк Марутян представил аппарату административного района Аван нового руководителя Ара Даниеляна. Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, выразив благодарность сотрудникам за проделанную работу, мэр коснулся тех проблем, решение которых требует принципиального подхода.

«Для меня работающие люди не делятся на партии. Человек или любит Ереван и служит нашему городу и ереванцам, или нет», - отметил мэр столицы.

Айк Марутян подчеркнул, что ожидает от сотрудников правомерной и прозрачной работы, заверив, что любой случай нарушения закона будет иметь правовые последствия.

Мэр Айк Марутян обсудил ряд волнующих жителей проблем с представителями аппарата. В частности, на днях выяснилось, что от родителей учеников дома культуры взимают большую арендную плату, чем вносится в бюджет.

«Отныне, если будут случаи нарушения закона, а не просто упущения, я не остановлюсь ни перед чем. Наше государство перешло на новый этап, это новая Армения, и мы должны признать законы новой Армении. И если есть люди, которые нарушают закон, они должны быть наказаны независимо от того, кто они и чьи родственники», - отметил мэр.

Мэр призвал также сотрудников административного района содействовать работам муниципальных подразделений. Айк Марутян выразил уверенность в том, что опыт и профессиональные навыки нового руководителя административного района Ара Даниелян послужат развитию Авана.