Решение суда по вопросу ареста Армена Геворгяна будет озвучено 14 декабря

Решение суда по вопросу ареста бывшего вице-премьера, бывшего секретаря Совета национальной безопасности Армена Геворгяна будет озвучено 14 декабря. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил адвокат Армена Геворгяна Эрик Алексанян после судебного заседания в суде общей юрисдикции Нор-Норка.

«Судебное заседание закончилось, завершено обсуждение ходатайств, суд покинул зал заседаний, и завтра, в 16:00, будет объявлен и опубликован вердикт, и тогда все мы узнаем результат», - сказал он.

Адвокат сообщил, что во время заседания Армен Геворгян выступил с заявлением. Он отказался представить содержание заявления Геворгяна. «Мы представили свои возражения в устной и письменной форме», - отметил Алексанян.

Эрик Алексанян также отметил, что не заметил никакого предвзятого отношения со стороны суда. «Суд сегодня выполнил свою миссию честно и профессионально», - подчеркнул он.