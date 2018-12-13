Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-12-18

ЕРЕВАН, 13 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 13 декабря, курс доллара США вырос на 0.11 драмa и составил 485.23 драм. Курс евро вырос на 1.96 драмa и составил 551.80 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 7.32 драм. Курс британского фунта вырос на 6.11 драмa и составил 614.16 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 11.43 драмa и составила 19434.33 драм. Цена серебра выросла на 0.29 драмa и составила 228.63 драм. Цена платины выросла на 65.18 драмa и составила 12324.4 драм.