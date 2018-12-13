Время в Ереване: 11:07:36,   13 Декабрь

В числе пострадавших при крушении поезда в Анкаре нет граждан Армении либо лиц армянской национальности: МИД


По предварительным данным, в числе пострадавших при крушении поезда в Анкаре нет граждан Армении либо лиц армянской национальности. Как передает Арменпресс, об этом сообщает МИД Армении на своей странице в Facebook.

В Анкаре сошли с рельсов два вагона скоростного поезда. Состав следовал в Конью.

В результате аварии погибли девять человек, 46 пострадали. На месте происшествия работают врачи и спасатели. Причиной аварии стало столкновение с пригородным поездом.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации