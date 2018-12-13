На очередном заседании парламента Республики Арцах состоялся первый этап обсуждения госбюджета на 2019 год

13-го декабря состоялось очередное пленарное заседание Национального собрания 6-го созыва.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Республики Арцах, в начале заседания председатель НС Ашот Гулян поздравил граждан и власти Республики Армения с организацией свободных и прозрачных внеочередных парламентских выборов.

«Хочу направить наши поздравления и пожелания плодотворной работы политическим силам, прошедшим в парламент Республики Армения 7-го созыва, – блоку "Мой шаг", получившему убедительное большинство голосов избирателей, партиям "Процветающая Армения" и "Светлая Армения".

Между парламентами двух армянских республик сложились добрые традиции взаимодействия, и я уверен, что сотрудничество и укрепление межпарламентских связей с новоизбранным Национальным собранием Республики Армения будет носить продолжительный характер», – отметил руководитель парламента.

Как отметил председатель НС, парламент утвердил повестки сессии и заседания, после чего депутаты перешли к обсуждению проекта закона Республики Арцах "О государственном бюджете Республики Арцах на 2019 год".

По словам основного докладчика – министра финансов Артура Арутюняна, проект государственного бюджета на 2019 год нацелен как на обеспечение стабильного экономического роста, так и на развитие приоритетных отраслей экономики и улучшение бизнес-среды.

Представив макроэкономические показатели на текущий год, министр финансов коснулся бюджетных ассигнований по сферам и программам на следующий год и ответил на вопросы депутатов.

Со смежными докладами касательно бюджета выступили председатели постоянных комиссий НС по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению и по вопросам обороны, безопасности и правопорядка Арам Григорян и Жанна Григорян.

В обмене мнениями касательно главного документа страны приняли участие депутаты Айк Ханумян, Артур Товмасян и Гагик Багунц.

В своем заключительном слове государственный министр Григорий Мартиросян дал пояснения относительно предложений депутатов.

Обсуждение проекта бюджета, согласно пункту 6 статьи 84 Регламента НС, было прервано до 12:10 с тем, чтобы депутаты в течение 24 часов представили свои предложения на второй этап.

Продолжив заседание, парламент заслушал и рассмотрел представленный начальником полиции Республики Арцах, полковником полиции Игорем Григоряном пакет проектов законов Республики Арцах «О внесении изменений и дополнения в закон Нагорно-Карабахской Республики "О полиции"», «О внесении изменений в закон Нагорно-Карабахской Республики "О службе в полиции"», «О внесении изменений в закон Нагорно-Карабахской Республики "Об оружии"», «О внесении изменений в закон Нагорно-Карабахской Республики "О содержании задержанных и арестованных лиц".

Как подчеркнул начальник полиции, принятие закона обусловлено процессом приведения его в соответствие с Конституцией Республики Арцах.

Председатель государственной комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции Акоп Каграманян представил на рассмотрение НС проект закона Республики Арцах «О внесении изменений и дополнений в закон Нагорно-Карабахской Республики "Об органе, регулирующем общественные услуги и экономическую конкуренцию"», целью которого является необходимость приведения действующего закона в соответствие с Конституцией Республики Арцах, а также применения новых принципов регулирования сфер общественных услуг и экономической конкуренции, уточнения правомочий и полномочий регулирующего органа, регламентирования работы комиссии, организации финансирования.

Заслушав положительные заключения головных комиссий относительно двух представленных законопроектов парламент принял законы.