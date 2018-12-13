Трамп отменил рождественский прием для прессы в Белом доме

Президент США Дональд Трамп не будет устраивать прием для представителей прессы в Белом доме, где во время рождественских каникул традиционно собирались журналисты из ведущих изданий, сообщает в четверг американский телеканал Fox News.

"Президент Трамп отменил вечер в Белом доме для представителей прессы, таким образом, прервав многолетнюю традицию из-за длительных напряженных отношений с рядом новостных организаций", - отмечает телеканал,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В соответствии с традицией, журналисты ежегодно прибывали на это мероприятие. Перед приемом для них устраивали банкет, после чего провожали в украшенный зал в сопровождении супруга или другого члена семьи, друга либо коллеги.