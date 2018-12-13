В Испании открылась выставка работ Бэнкси

Выставка работ известного британского граффити-художника Бэнкси открылась в Мадриде. Она, по словам организаторов, будет "более ценной" по сравнению с экспозициями, которые были представлены в Москве и Санкт-Петербурге, куда часть частных коллекционеров не захотели отправлять произведения,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На экспозиции в Мадриде, которая проходит в выставочном центре Ifema, представлены 75 работ. Из них 28 сделаны в единственном экземпляре – это больше, чем удалось собрать для выставок в Москве и Петербурге.

Всего работы Бэнкси в Мадрид согласились отправить 12 коллекционеров со всего мира.