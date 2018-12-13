Добыча нефти в Саудовской Аравии в ноябре достигла исторического рекорда в 11,06 миллиона баррелей в сутки, показав наибольший рост из всех стран ОПЕК, говорится в декабрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА),сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В процессе выполнения договоренностей (ОПЕК+ - ред.) по наращиванию добычи, Саудовская Аравия продемонстрировала в ноябре наибольший рост добычи, которая увеличилась на 410 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении, до 11,06 миллиона баррелей в сутки - исторический рекорд", - говорится в докладе.