Армия Израиля взяла под контроль въезды и выезды из Рамаллы

Армия обороны Израиля взяла в четверг под контроль въезды и выезды из города Рамалла на Западном берегу реки Иордан после того, как там скрылся автомобиль, участвовавший в нападении на израильтян, в результате которого два человека погибли и два ранены. Об этом сообщил официальный представитель израильских военных Джонатан Конрикус на брифинге для иностранных журналистов.

"В настоящий момент мы контролируем въезды и выезды из Рамаллы", - сказал он. "Речь идет о террористической атаке против израильских гражданских лиц и военных", - добавил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что палестинцу, который открыл огонь по израильтянам в четверг на автобусной остановке на шоссе на Западном берегу реки Иордан, удалось скрыться. Военнослужащие начали его поиски и проводят проверки в этом районе, добавили в армии.