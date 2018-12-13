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Правительство приняло решение о частичном возмещении платы за учебу сирийских студентов-армян


Правительство Армении  приняло решение  о выделении  Министерству  диаспоры  13 млн 762.6 тыс. драмов на частичное возмещение платы за учебу сирийских студентов-армян в вузах, начальных (ремесленных) и средних специальных учебных заведениях в 2018-2019 учебном году.

Как передает Арменпресс, в возмещении платы за учебу в 2018 учебном году нуждаются 293 сирийских учащихся. Согласно обоснованию, для 246 сирийских студентов-армян 50% выплачивает студент, остальные 50% —  учреждение  «Галуст Гюльбенкян», АВБС и благотворительный фонд Сурб Саркис в Лондоне. Для 47 сирийских студентов-армян  50% выплачивает студент, остальные 50% — госбюджет, что составляет 13 млн 762.6 тыс. драмов.

 




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