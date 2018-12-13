Никол Пашинян начертил задачи правительства: поощрение инвестиций, развитие армии, сокращение бедности

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, до начала обсуждения вопросов повестки Никол Пашинян коснулся результатов парламентских выборов и отметил: “Это первое заседание нашего правительства после парламентских выборов 9 декабря, и я рад отметить, что по итогам выборов наше правительство получило убедительный вотум доверия со стороны граждан Республики Армения, а это означает, что мы, по крайней мере, успели сделать кое-что, что послужило для граждан Армении основанием дать нам мандат на продолжение нашей деятельности”.

Исполняющий обязанности премьер-министра выделил несколько важных задач правительства на предстоящий период: “Во-первых, это поощрение инвестиций в контексте экономической революции, и следует отметить, что существует большой интерес к инвестированию в Армению, и этот интерес будет продолжать расти в будущем. Я хочу привлечь внимание всех государственных чиновников Республики Армения к этому вопросу, и мое прямое поручение - создать все условия и не создавать никаких препятствий для потенциальных инвесторов. Надеюсь, что не получу никаких сигналов о том, что какой-либо чиновник создает какие-то препятствия для реализации инвестиционных проектов и т.д. Конечно, одно из ключевых положений нашей предвыборной программы заключается в том, что мы должны устранить бюрократическую волокиту, которая возникает при инвестировании и ведении бизнеса в целом. Мы должны максимально упростить процедуры, чтобы де-юре не было никаких искусственных барьеров. Следовательно, предстоящей задачей является поощрение инвестиций, и для этого необходимо быстро создать благоприятные условия и среду.

Второй важной задачей является развитие военно-промышленного комплекса. Мы должны быть в состоянии обеспечить существенное развитие военно-промышленного комплекса, и я связываю этот вопрос с нашим видением превращения Армении в технологическую страну, а также с необходимостью развития инженерно-технической научной мысли в Армении, что, безусловно, является одной из самых важных задач на будущее.

Следующая ключевая задача - вопрос повышения боеготовности Вооруженных Сил. Мы говорили об этом и в предвыборный период, и я говорил, что в течение следующих пяти лет мы должны инвестировать около 2,5 миллиардов долларов в развитие ВС. Мы должны провести серьезную работу по поиску этих средств. Речь идет о дополнительных средствах, часть которых также должна быть направлены на улучшение социального положения военнослужащих”.

Следующим важным направлением, по словам Никола Пашиняна, является сфера образования, которая выведет систему высшего образования на качественно новый уровень. “Мы говорили о необходимости объединения сферы высшего образования. Я думаю, что существует большой дисбаланс между вузовской системой и системой ведомств, и мы должны идентифицировать и создать единую вузовскую систему, которая будет решать конкретные проблемы”, - сказал исполняющий обязанности премьер-министра.

Следующей важной задачей Никол Пашинян считает проведение серьезных реформ в сфере здравоохранения, направленных на предоставление доступа к услугам для широких слоев населения. “Мы также считаем важным вопрос модернизации и повышения эффективности системы государственного управления, который также обсуждался в предвыборный период. В качестве решения или вершины всего этого мы должны воспринимать значительные изменения в социальном статусе и благосостоянии граждан. Наша задача - ликвидировать крайнюю бедность в Армении и существенно сократить бедность. У нас есть мандат граждан, и мы должны суметь решить эти проблемы, прежде всего, путем поощрения работы и создания благоприятных условий для труда”, - сказал исполняющий обязанности премьер-министра.

Было принято соответствующее решение в связи с необходимостью обеспечения государственной политики по повышению эффективности системы государственного управления. Согласно решению, планируется прекратить деятельность государственного учреждения “Центр управления иностранными финансовыми программами” министерства финансов Армении и обеспечить реализацию его функций посредством формируемого в структуре министерства подразделения.

Согласно решению правительства, 50 млн драмов будет выделено Молодежному фонду Армении на оплату обучения некоторых групп студентов высших учебных заведений, не включенных в систему бесплатного образования, но показавших высокую успеваемость в ходе обучения. Коснувшись решения, Никол Пашинян отметил, что в настоящее время с Центральным банком обсуждаются варианты снижения процентных ставок на студенческие кредиты.

“Надеюсь, что это будет существенной поддержкой. Но в целом мы должны найти механизмы, которые обеспечат, чтобы студенты с высокой успеваемостью не сталкивались с какими-либо угрозами в плане дальнейшего обучения. У них действительно должна быть высокая успеваемость, что также будет стимулировать формирование высоких требований к высшему образованию”, - сказал исполняющий обязанности премьер-министра.

Согласно другому решению правительства, министерству диаспоры Армении будет выделено 13,762.6 тыс драмов для оплаты обучения сирийских армян в высших, профессиональных и средне-профессиональных учебных заведениях Армении

на 2018-2019 учебный год.