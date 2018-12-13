Apple построит кампус в Остине за $1 млрд и откроет новые офисы в ряде городов США

Apple Inc. намерена значительно увеличить операции в Остине (штат Техас) и направит $1 млрд на строительство кампуса в этом городе, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Кроме того, Apple откроет новые офисы в Сиэтле, Сан-Диего и калифорнийском Калвер-Сити, а также расширит операции в ряде других американских городов, включая Питтсбург, Нью-Йорк, Боулдер (штат Колорадо), Бостон и Портленд, в течение трех лет, говорится в заявлении компании.

В 2018 году Apple создала 6 тыс. рабочих мест в США, и в настоящее время число ее служащих в 50 американских штатах составляет 90 тыс. человек. В январе этого года компания заявила о намерении создать 20 тыс. рабочих мест в США к 2023 году.

Новый кампус Apple в Остине площадью в 133 акра менее чем в миле от действующего офиса компании в этом городе. Число сотрудников Apple в Остине в настоящее время составляет более 6 тыс., и в новом кампусе, помимо них, расположатся еще порядка 5 тыс. человек. В общей сложности кампус сможет вместить 15 тыс. сотрудников, и со временем Apple.