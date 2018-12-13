Добыча нефти в Иране достигла минимума с 2016 года

Добыча нефти в Иране в ноябре достигла минимума с января 2016 года, снизившись до 3,01 миллиона баррелей в сутки. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в декабрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"Иранская добыча нефти сократилась на 310 тысяч баррелей в сутки, до 3,01 миллиона баррелей в сутки, поскольку клиенты Ирана сократили закупки из-за санкций США. Добыча достигла минимума с января 2016 года, когда с Ирана были сняты международные санкции, а в годовом выражении она снизилась на 840 тысяч баррелей в сутки", - говорится в докладе.

МЭА также отмечает, что экспорт нефти Ирана упал на 550 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении, до 1,28 миллиона баррелей в сутки. С момента начала санкционной риторики США по Ирану добыча в Исламской Республике рухнула на 1,4 миллиона баррелей в сутки.