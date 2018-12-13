Обоснование следственного органа: нахождение Армена Григоряна на свободе будет препятствовать следствию

Адвокат экс-секретаря Совбеза РА, экс-вице-премьера Армена Геворкяна Эрик Алексанян ждет справедливого решения суда и осуществления правосудия.

Как передает Арменпресс, после перерыва в судебном процессе Эрик Алексанян отметил, что основной аргумент ареста Геворкяна: оставаясь на свободе, Геворкян будет препятствовать следствию (станет скрываться, осуществлять неправомерные поступки, давить на свидетелей и т.д.). Он отметил также, что его клиенту выдвинуты тяжкие обвинения и тем самым предполагается совершение неправомерных поступков с его стороны.