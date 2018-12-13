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Обоснование следственного органа: нахождение Армена Григоряна на свободе будет препятствовать следствию


Адвокат экс-секретаря Совбеза РА, экс-вице-премьера Армена  Геворкяна Эрик  Алексанян ждет справедливого решения  суда и осуществления  правосудия.  

Как передает Арменпресс, после перерыва в  судебном процессе Эрик  Алексанян отметил, что основной  аргумент  ареста  Геворкяна: оставаясь на  свободе, Геворкян  будет препятствовать следствию (станет скрываться, осуществлять неправомерные  поступки, давить на  свидетелей и т.д.). Он отметил также, что его клиенту  выдвинуты тяжкие  обвинения и тем самым предполагается  совершение неправомерных поступков  с его стороны.  




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