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Мария Захарова видит огромный потенциал для развития армяно-российских отношений


У  Армении и России огромный  потенциал для  развития  армяно-российских отношений.

Как передает Арменпресс, такое  мнение  высказала официальный  представитель МИД РФ  Мария Захарова в ходе брифинга 13 декабря. 

«У нас есть все возможности для поддержания и развития той динамики, которая была заложена в основе наших отношений. У нас прекрасная динамика развития двусторонних отношений, которая является результатом многолетней работы, которая принесла пользу народам двух стран. Я думаю, что в Армении известно, какой вклад Россия внесла в развитие двусторонних связей », - сказала она.

 По ее словам,  необходимо сохранить динамику двустороннего партнерства и углубить его по всем существующим направлениям, а также открыть новые направления сотрудничества.

 

 

 

 

 




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