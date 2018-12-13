Мария Захарова видит огромный потенциал для развития армяно-российских отношений

У Армении и России огромный потенциал для развития армяно-российских отношений.

Как передает Арменпресс, такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 13 декабря.

«У нас есть все возможности для поддержания и развития той динамики, которая была заложена в основе наших отношений. У нас прекрасная динамика развития двусторонних отношений, которая является результатом многолетней работы, которая принесла пользу народам двух стран. Я думаю, что в Армении известно, какой вклад Россия внесла в развитие двусторонних связей », - сказала она.

По ее словам, необходимо сохранить динамику двустороннего партнерства и углубить его по всем существующим направлениям, а также открыть новые направления сотрудничества.