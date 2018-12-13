Китай сообщил о договоренности устранить ряд торговых противоречий с США

Китай и США смогли достичь консенсуса по устранению некоторых противоречий по торговле автомобилями, а также сельхозпродукцией и энергоресурсами. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.

"Китай и США смогли достичь консенсуса по ряду конкретных пунктов, касающихся сельскохозяйственной продукции, энергоресурсов и автомобилей. Конкретные детали будут обнародованы позже", - сказал представитель ведомства, отвечая на вопрос о том, действительно ли Китай согласился снизить пошлины на американские автомобили до 15% с действующих 40%.