В Бельгии курящим при детях водителям грозит штраф до тысячи евро

Региональный парламент бельгийской Фландрии одобрил проект закона, согласно которому автомобилисты и пассажиры, курящие в транспортном средстве в присутствии детей, будут наказываться штрафом в размере до одной тысячи евро, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщила телерадиокомпания RTBF, подготовившая законопроект парламентская фракция фламандских христианских демократов (CD&V) рассчитывает на принятие аналогичного законодательства в двух других регионах королевства - Валлонии и Брюссельском столичном регионе.

Запрет на курение в автомобиле при несовершеннолетних в возрасте до 16 лет распространяется также на электронные сигареты, отмечает RTBF.