Будет построена территориальная мусорная свалка, закроются действующие свалки в Ачапняке и Нубарашене

Правительство одобрило предложение о подписании письма-соглашения «О пролонгировании кредитного соглашения ''Программа управления твердыми отходами в Ереване'', подписанное между Республикой Армения и Европейским банком реконструкции и развития» 11 декабря 2015г.

Как передает Арменпресс, и.о. министра территориального развития Сурен Папикян отметил, что программа предусматривает строительство территориальной мусорной свалка и закрытие действующих свалок в Ачапняке и Нубарашене.

Стоимость проекта – 26 млн евро, из которых 16 млн – кредит, 8 млн – путем инвестиционного инструмента соседства ЕС, 2 млн – от Европейского банка. По словам и.о. министра, на сегодняшний день в рамках программы суммы не внедрены. Вопрос подрядчика планируется через полгода, год – по процедуре. И.о. премьер-министра Никол Пашинян поинтересовался, в чем их задача – закрыть свалку или построить завод по утилизации?

Папикян отметил, что свалка действует 30-40-50 лет, она неинтересна для инвестора, прибыль нереальна, а для привлечения утилизатора нужны добавочные средства. По его словам, инвесторов интересует качественный мусор. Вице-премьер Мгер Григорян отметило, что максимально быстро нужно реализовать эту программу – тянуть дальше уже нельзя.