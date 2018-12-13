Правительство утвердило список 26 сейсмоуязвимых школ — их реконструируют или построят новые

В республике существует 425 государственных общеобразовательных учреждений, которые в плане сейсмозащиты правительство посчитало уязвимыми и подлежащими усовершенствованию.

В рамках программы предусмотрена реконструкция (или строительство новых) 46 школ. На заседании правительства и.о. министра территориального развития Сурен Папикян отметил, что решением правительства утвержден список 20 школ.

По его словам, уже осуществляется строительство 6 школ: основная школа № 7– в Ванадзоре, основныешк.№№ 135 и 153 – в Ереване, основная школа № 7 – в Капане, ср.шк.№ 1 в Нор Харберде и ср.шк.№2 в Гаваре. В 5 из 20 школ сметно-проектная документация проходит экспертизу (ереванские шк.№№ 6, 18 и 51, им.Гераци, уч/комплекс № 15 им.Коджояна).

«Прошу утвердить список 25 сейсмоуязвимых школ и обеспечить реконструкцию или новое строительство», - как передает Арменпресс, сказал Папикян.

Первый вице-премьер Арарат Мирзоян сказал, что при строительстве новых школ следует придерживаться принципа создания модульных школ – они и эстетически лучше, и в плане психологическом намного привлекательнее.

«В зависимости от числа учеников, от общины – по модульному принципу можно собрать разные постройки. По нашей стратегии, мы стремимся сконцентрировать общинную жизнь вокруг школ – и школьную, и культурную, и спортивную. Мы приняли также решение строить традиционные школы только в случае крайней необходимости», - сказал Мирзоян.