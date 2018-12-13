СМИ: Страсбургский террорист заявил, что мстит за гибель радикальных исламистов в Сирии

Устроивший теракт в Страсбурге заявил, что мстит за гибель радикальных исламистов в Сирии. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг телеканал BFM со ссылкой на показания водителя такси, который, по его словам, был вынужден отвезти подозреваемого от места теракта в квартал, в котором тот намеревался скрыться от полиции.

"Водитель утверждает, что Шекатт заявил ему, что расстреливая людей в центре Страсбурга он мстил за гибель своих "исламских братьев", погибших в Сирии", - привел телеканал слова свидетеля.

Во вторник вечером 29-летний житель Страсбурга открыл стрельбу на рождественской ярмарке в центре города. В результате теракта погибли три человека, еще 13 пострадали. После перестрелки с военным патрулем преступнику удалось скрыться, полиция Франции и ФРГ продолжает его поиски, в них задействованы сотни полицейских и жандармов и несколько тысяч военных.

По данным французской полиции, подозреваемый Шериф Шекатт имел 27 судимостей за преступления во Франции, Германии и Швейцарии. Он неоднократно отбывал тюремные наказания во Франции и Германии. Как сообщил в среду прокурор Парижа Реми Эйтз, в рамках расследования были задержаны четыре человека, среди них отец и два брата подозреваемого.