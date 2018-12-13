Национальную художественную галерею США впервые возглавила женщина

Новым директором Национальной художественной галереи США впервые в ее 77-летней истории стала женщина. Руководителем этого художественного музея, расположенного в Вашингтоне, по решению его попечительского совета, назначена Кейуин Фелдмэн, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Она станет пятым по счету директором галереи и сменит на этом посту Эрла Пауэлла. который занимал эту должность с 1992 года. Как сообщила пресс-служба галереи, Фелдмэн приступает к работе на новом месте 11 марта.

С 2008 года по настоящее время Фелдмэн возглавляла Институт искусства Миннеаполиса. Речь идет о крупном художественном музее, находящемся в Миннеаполисе (северный штат Миннесота).

Новому директору галереи 52 года, по образованию она археолог. Наряду с этим имеет степень магистра в области искусствоведения.

Собрание галереи состоит из более чем 150 тыс. произведений искусства, в основном западного. Ее ежегодно посещают более 5,2 млн человек. Согласно данным специализированной американской печати, галерея входит в десятку самых популярных в мире. В ее штате числится больше 1 тыс. сотрудников.