Никол Пашинян высказался о проблемах ООП и ГНКО

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на заседании правительства республики в четверг, 13 декабря, коснулся конкретных вопросов и дал поручения в контексте оптимизации системы госуправления. Как передает «Арменпресс», это было сделано в свете поданных заявок в рамках госбюджета на 2019 год.

«Сейчас я вернусь к теме, и горе тем чиновникам, которые не исполнили моих поручений в данном контексте. Мы так много говорили о том, что страна руководится по логике «ООП-изма», «ГНКО-изма» и «Фонд-изма», однако каждый раз, когда надо решать конкретные задачи, мы снова должны это обсуждать. Ничего обсуждать не надо! Что такое ООП – это персональные машины, откаты, коррупция, и эти очаги коррупции скоро будут разоблачены. Каждый раз говорится о недостатке полномочий у сотрудников министерств. Этих сотрудников министерств поделили на сорты – первый сорт, второй и т.д., а после этого хотим повысить им зарплаты. Как мы это сделаем, если они получают больше всех, в 10 раз больше? Что, они привилегированные? Я говорю – по этому вопросу состоялось политическое решение. И те, кто не исполнил по сей день поручений, пусть собирают вещички. Говорю очень ясно»,- сказал Пашинян.