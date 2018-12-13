Власти Франции призвали манифестантов отказаться от акций протеста 15 декабря

Правительство Франции призывает участников движения "желтых жилетов" не проводить манифестации в ближайшую субботу в связи с нападением в Страсбурге. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил официальный представитель французского кабмина Бенжамен Гриво, выступая в четверг в эфире телеканала С News.

"На данном этапе мы не принимали решения о запрете манифестаций "желтых жилетов", которые должны состояться в субботу, но мы призываем протестующих быть разумными и не проводить манифестации", - сказал Гриво.

"Гнев был выражен, и он был услышан. Эмманюэль Макрон ответил на него, - подчеркнул представитель правительства. - Сейчас время для диалога и обмена мнениями".

"Нация может дать ответ на тот ужас, который произошел в Страсбурге, только своим единством", - заявил он.

Во вторник вечером 29-летний выходец из Страсбурга открыл стрельбу на рождественской ярмарке в центре города. Позже он вступил в перестрелку с военными, однако ему удалось скрыться, полиция Франции совместно с коллегами из Германии продолжает его поиски.