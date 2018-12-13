Гарегин Баграмян уверен, что цена на газ не повысится

Россия не изменит для Армении цену на газ до окончания переговоров. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил журналистам и. о. министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Гарегин Баграмян.

До конца переговоров (когда бы они ни завершились) в силе останутся действующие соглашения.

"То есть, если мы не договоримся до конца года, это не значит, что с 1 января нам перестанут подавать газ. Его будут подавать по прежней цене, пока мы не договоримся о новой", — подчеркнул Баграмян.

Переговоры еще продолжаются. Недавно беседу на эту тему провели и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин. Содержание переговоров Баграмян предпочел не оглашать.

"Но переговоры, естественно, идут о максимально выгодной цене", — добавил Баграмян. По его словам, настрой в переговорах обоснован на взаимовыгодном дружественном сотрудничестве между обеими странами.