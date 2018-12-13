Япония собирается запустить в январе спутник, чтобы с его помощью впервые в мире вызвать искусственный "звездный дождь", сообщила в четверг занятая в этом развлекательном проекте частная токийская компания ALE.

Как говорится в пресс-релизе компании, спутник планируется вывести на орбиту ракетой-носителем "Эпсилон-4" японского космического агентства JAXA, а "звездный дождь" смогут наблюдать весной 2020 года шесть миллионов человек в окрестностях Хиросимы в радиусе 200 километров, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В спутник будут загружены 400 металлических шариков, которые при вхождении в плотные слои атмосферы будут сгорать на высоте 60 километров над землей и вызовут эффект метеоров. Каждый шарик в диаметре не превышает одного сантиметра.

Сам спутник будет находиться на расстоянии 400 километров от Земли.